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В Астане с утра произошло 57 ДТП. В полиции сделали предупреждение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:45
В Астане с утра произошло 57 ДТП. В полиции сделали предупреждение
Фото Надежды Лыковой
В Астане всего за несколько утренних часов случилось 57 дорожно-транспортных происшествий. Есть пострадавшие, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В столичном Департаменте полиции попросили участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными.

"С 07:00 утра на территории столицы зарегистрировано 57 ДТП, где пострадал один человек. Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Водителям транспортных средств необходимо отказаться от совершения резких маневров и торможений, это может привести к потере контроля над транспортным средством в условиях сложившейся погоды. Также при управлении транспортными средствами призываем не пользоваться гаджетами. Позаботьтесь о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении по дорогам", - призвала руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.

Пешеходам при пересечении проезжей части в полиции советуют убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

Меры предосторожности помогут значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий, отметили правоохранители.

Кроме того, жителей столицы просят отнестись с пониманием, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи для уборочной техники.

Напомним, вчера вечером в Астане начался дождь, который продолжался в отдельных частях города почти всю ночь. К утру на дорогах образовалась сильная наледь.


Источник: tengrinews.kz
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