В Астане с утра произошло 57 ДТП. В полиции сделали предупреждение

В Астане всего за несколько утренних часов случилось 57 дорожно-транспортных происшествий. Есть пострадавшие, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В столичном Департаменте полиции попросили участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными.
"С 07:00 утра на территории столицы зарегистрировано 57 ДТП, где пострадал один человек. Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Водителям транспортных средств необходимо отказаться от совершения резких маневров и торможений, это может привести к потере контроля над транспортным средством в условиях сложившейся погоды. Также при управлении транспортными средствами призываем не пользоваться гаджетами. Позаботьтесь о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении по дорогам", - призвала руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.
Пешеходам при пересечении проезжей части в полиции советуют убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.
Меры предосторожности помогут значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий, отметили правоохранители.
Кроме того, жителей столицы просят отнестись с пониманием, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи для уборочной техники.
Напомним, вчера вечером в Астане начался дождь, который продолжался в отдельных частях города почти всю ночь. К утру на дорогах образовалась сильная наледь.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.