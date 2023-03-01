Мужчину похитили и возили в багажнике авто в Алматы

В Алматы полицейские предотвратили похищение человека. Преступление было совершено минувшим вечером в Алмалинском районе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
От оперативного дежурного ЦОУ поступило сообщение о том, что в автомашину Chevrolet насильно посадили человека. По городу был введен спецплан "Перехват".
"Указанная автомашина была замечена на пересечении улиц Гоголя и Пушкина, она следовала в восточном направлении. В результате преследования автомобиль был блокирован двумя экипажами на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. В салоне находились трое, они были задержаны. В багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, является владельцем указанного транспортного средства. Подозреваемые были переданы следственно-оперативной группе. Их действиям будет дана правовая оценка", – сообщил командир взвода ППП УМПС ДП Алматы Мейиржан Калкеев.
По словам задержанных, владелец Chevrolet обманул их на крупную сумму денег. Таким образом они решили вернуть долг. А потерпевший в свою очередь настаивает на обратном и благодарит сотрудников полиции за его спасение.
Другие детали уголовного дела, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, а также нормами Конституции, гарантирующими презумпцию невиновности, разглашению не подлежат.
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