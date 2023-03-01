Сколько казахстанцев подлежат весеннему призыву в армию, рассказали в Министерстве обороны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сегодня, 1 марта, на территории Казахстана начались осуществляться мероприятия по весеннему призыву граждан на срочную воинскую службу. Процедуре подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.



Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил, полковник Бауыржан Артыков сообщил, что всего в этом году весеннему призыву подлежат около 18 тысяч человек.



"В том числе более 7 тысяч человек пройдут службу в частях и подразделениях Вооруженных сил, более 6 тысяч - в Национальной гвардии, более 3 тысяч - в Пограничной службе Комитета национальной безопасности, в МЧС более 300 и в службе государственной охраны более 80 человек", - добавил Артыков Бауыржан.



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2023 года.



Также сообщалось, что казахстанцы призывного возраста получили возможность узнать свой статус об освобождении или отсрочке от армии по SMS.



Между тем заместитель председателя Комитета национальной безопасности, директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов рассказал, что некоторые призывники морально-психологически не подготовлены к срочной воинской службе.