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Черту бедности могут изменить в Казахстане

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 17:50
Черту бедности могут изменить в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Средний размер черты бедности предложили изменить в Казахстане. Проект постановления правительства появился на сайте "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Черта бедности в Казахстане с 1 января 2023 года составляет 70 процентов прожиточного минимума, то есть 40 567 тенге.

В постановлении предложили изменить эту черту бедности "на 50 процентов от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи".

Нововведение планируют с 1 января 2025 года. Изменения инициированы Министерством труда и социальной защиты населения.

Проект документа будет находиться на публичном обсуждении до 15 марта 2023 года.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова высказалась о ситуации с уровнем бедности в Казахстане.


Источник: tengrinews.kz
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