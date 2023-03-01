Черту бедности могут изменить в Казахстане

Средний размер черты бедности предложили изменить в Казахстане. Проект постановления правительства появился на сайте "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Черта бедности в Казахстане с 1 января 2023 года составляет 70 процентов прожиточного минимума, то есть 40 567 тенге.



В постановлении предложили изменить эту черту бедности "на 50 процентов от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи".



Нововведение планируют с 1 января 2025 года. Изменения инициированы Министерством труда и социальной защиты населения.



Проект документа будет находиться на публичном обсуждении до 15 марта 2023 года.



Ранее министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова высказалась о ситуации с уровнем бедности в Казахстане.