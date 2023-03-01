Директора школы госпитализировали с ножевыми ранениями в Астане

Директора средней школы в Астане госпитализировали с ножевыми ранениями. Тело ее супруга обнаружили в квартире, передает корреспондент Tengrinews.kz.



О происшествии в редакцию сообщили читатели Tengrinews.kz. В Департаменте полиции подтвердили факт.



"26 февраля на канал 102 Департамента полиции Астаны поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома обнаружен труп мужчины, в больницу с ножевыми ранениями была доставлена женщина. По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны в ответ на запрос Tengrinews.kz.



В полиции отметили, что согласно статье 201 УПК иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.