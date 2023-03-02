Легализация авто: можно ли дистанционно снять с учета машины из Кыргызстана и России

В МВД прокомментировали, как будет проходить снятие с учета машин, первоначально зарегистрированных в России и Кыргызстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Редакция обратилась в МВД Казахстана с запросом касательно процедуры легализации иностранных авто. Перед легализацией автомобиль необходимо снять с прежней регистрации в другом государстве. Однако после снятия с регистрации изымаются госномера и техпаспорт и выдаются транзитные номера. Редакция поинтересовалась, как будут определять, что автомобиль въехал на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года, если он лишится номеров и будет выезжать снова.
В пресс-службе МВД сообщили, что дата въезда иностранных транспортных средств определяется по базам данных Пограничной службы КНБ или органов государственных доходов. При этом учитывается не госномер, а VIN-код машины. Процесс полностью автоматизирован. При отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе или у органов государственных доходов дата фактического нахождения автомобиля в Казахстане определяется по дате первого оформления полиса автострахования.
Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос с Россией и Кыргызстаном о снятии с учета транспортных средств дистанционно.
"Данная работа на контроле у руководства МВД Республики Казахстан. При положительных результатах население будет информировано через средства массовой информации. До того момента снятие с учета транспортного средства в стране регистрации возложено на самих владельцев. Необходимо отметить, что снятие с учета транспортного средства осуществляется в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации", - сообщили в МВД.
С 23 января по 20 февраля было легализовано более 34 тысяч транспортных средств. Еще свыше 77 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации.
Легализация продлится до 1 июля 2023 года.
Отметим, что автомобили из Армении уже снимают с учета в этой стране дистанционно.
Напомним, что 23 января в Казахстане стартовала кампания по легализации иностранных автомобилей. Любой автовладелец может воспользоваться этой акцией и подать заявку на проведение легализации.
В первый день легализации в СпецЦОНе Алматы образовались очереди из автовладельцев.
В МВД также рассказывали об особенностях легализации так называемых автоконструкторов и как решается вопрос по снятию автомобилей с учета в другой стране.
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