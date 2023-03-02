«Предлагают получить 50% пенсионных накоплений»: ЕНПФ выступил с заявлением

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждает казахстанцев об участившихся случаях рассылки мошенниками в социальных сетях недостоверной информации, передает Azattyq Rýhy
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Как сообщили в ЕНПФ, лжепосредники, представляясь сотрудниками фонда, предлагают пенсионерам за отдельную плату получить 50% пенсионных накоплений на любые цели.
«Данная рассылка является фейковой и не соответствует действительности!» – заявили в пенсионном фонде.
В ЕНПФ напомнили, что использование пенсионерами своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, предусмотрено в случае:
если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%, определяемого в порядке, определенном Правительством РК.
При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50% от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора.
В этой связи ЕНПФ настоятельно рекомендует игнорировать распространяемые в социальных сетях и других источниках сообщения о возможности за определенную плату, без учета вышеперечисленных условий, снять 50% накоплений.
«Важно! Все операции, проводимые ЕНПФ, осуществляются бесплатно!» – подчеркнули в пенсионном фонде.
ЕНПФ рекомендует не обращаться к третьим лицам и проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах фонда в социальных сетях.
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