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«Предлагают получить 50% пенсионных накоплений»: ЕНПФ выступил с заявлением

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 10:15
«Предлагают получить 50% пенсионных накоплений»: ЕНПФ выступил с заявлением
.
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждает казахстанцев об участившихся случаях рассылки мошенниками в социальных сетях недостоверной информации, передает Azattyq Rýhy.

Как сообщили в ЕНПФ, лжепосредники, представляясь сотрудниками фонда, предлагают пенсионерам за отдельную плату получить 50% пенсионных накоплений на любые цели.

«Данная рассылка является фейковой и не соответствует действительности!» – заявили в пенсионном фонде.

В ЕНПФ напомнили, что использование пенсионерами своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, предусмотрено в случае:

если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%, определяемого в порядке, определенном Правительством РК.

При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50% от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора.

В этой связи ЕНПФ настоятельно рекомендует игнорировать распространяемые в социальных сетях и других источниках сообщения о возможности за определенную плату, без учета вышеперечисленных условий, снять 50% накоплений.

«Важно! Все операции, проводимые ЕНПФ, осуществляются бесплатно!» – подчеркнули в пенсионном фонде.

ЕНПФ рекомендует не обращаться к третьим лицам и проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах фонда в социальных сетях.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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