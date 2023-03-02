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Не так поздоровался: 13-летний мальчик намеренно сломал руку своему сверстнику в Таразе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Не так поздоровался: 13-летний мальчик намеренно сломал руку своему сверстнику в Таразе
Фото из открытых источников
Подросток попал в больницу со сломанными костями рук. Увечья ему нанес сверстник, который посчитал, что пострадавший мальчик не так с ним поздоровался. О случившемся рассказала общественница Дина Тансари, передает Liter.kz.

Мама мальчика обратилась за помощью к общественнице. С ее слов, 27 января ее сыну сломал руку его же ровесник. Мальчику сделали операцию.

Сломал руку намеренно за то, что не поздоровался двумя руками, то есть не дал левую руку ему, еще и избил, нос весь в крови, – написала мама пострадавшего ребенка.

У мальчика открытый перелом со смещением, сломаны две кости. Родительница утверждает, что поскольку нападавшему нет и 14 лет, от несения ответственности его освободили, дело закрыли, так никого и не наказав. Женщина обратилась и в прокуратуру, однако и там посоветовали вновь пойти в полицию.

Инцидент прокомментировали в ДП Жамбылской области. В полицию мама мальчика с заявлением обратилась 14 февраля.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”. Проведены все необходимые следственные действия, однако согласно статье 15 УК РК лицо, не достигшее 16-летнего возраста, не подлежит уголовной ответственности, – сообщили в ведомстве.

Однако в отношении родителей 13-летнего подростка составили административный протокол по части 3 статьи 127 КоАП РК “Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего”. Их оштрафовали на 103 500 тенге (30 МРП). Мальчика поставили на профилактический учет во второй отдел полиции УП Тараза.


Источник: liter.kz
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