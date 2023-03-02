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Сообщников организатора атак на журналистов нашли полицейские

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Сообщников организатора атак на журналистов нашли полицейские
Кадры из видео Facebook/Вадим Борейко
Полицейские и сотрудники КНБ установили сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ продолжает расследование уголовного дела по факту организации нападений на представителей СМИ.

"Задержанный О. Токарев признал свою вину и сотрудничает со следствием. Установлено, что ему активное содействие оказывали другие иностранные граждане – К. Литвинов, С. Шаповалов, Б. Демченко и Я. Малышок.

Сам Токарев выступал организатором и координатором. Другим участникам группы была отведена роль рекрутеров – Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей – так называемых "кабанов" из числа граждан Казахстана для непосредственного совершения провокаций", - говорится в сообщении.

Они, по данным правоохранителей, также осуществляли сбор сведений в отношении потерпевших, в том числе из открытых источников информации.

"Искали лиц, имеющих доступ к государственным информационным базам. Вместе с Токаревым разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения). Малышок отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом). Он сам организовал DDoS-атаки на сайты Orda и Elmedia. Взломал сайт редакции Ulysmedia", - сообщили в полиции.

В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск.

Работа по установлению инициаторов продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нападений на представителей СМИ.



Источник: Tengrinews.kz
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