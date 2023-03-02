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Остановить это невозможно – Абдразаков о ручном сдерживании цен правительством

Просмотров:775 Опубликовано: Вчера, 17:04
Остановить это невозможно – Абдразаков о ручном сдерживании цен правительством
Фото: lsm.kz
Ручной контроль цен со стороны государства ведет к отложенной инфляции. Такое мнение озвучил глава Centras Ельдар Абдразаков, передает LS.

В ходе своего выступления на CFO Summit спикер отметил, что бизнес на текущий момент беспокоит вопрос контроля цен. Он обратил внимание на то, что из-за геополитических событий инфляция происходит во всем мире, но в Казахстане контролируется в ручном режиме.

"Мы понимаем, что остановить это невозможно. В прошлом году был рывок инфляции, что заставляет нас двигаться в повышении зарплат, операционных расходов. При этом в 2022 году очень активным был контроль со стороны государства. Это, к сожалению, будет продолжаться в ближайшие годы. В результате будет проявляться уровень отложенной инфляции. Ручное управление будет сказываться на бизнесе в виде повышения операционных расходов", – пояснил Абдразаков.

В связи с этим, по словам эксперта, фильмом этого года для Казахстана станет "Все спокойно на западном фронте".

Говоря о Жана Казахстане, бизнесмен заметил, что с каждым разом ситуация в стране больше напоминает дубль №2023.

Эксперт обратил внимание на то, что в прошлом году сразу после саммита правительство связалось с бизнесменами и организовало оперативный штаб. Тогда предприниматели сконцентрировались на трех вопросах: что произошло? Что может произойти? Как снизить отрицательный эффект?

"Мы уже тогда видели, что глобальная инфляция, которая уже была выше 30% из-за усиливающихся экономических изоляций, будет переходить и на Казахстан. Поднимали вопросы ручного управления и рыночных аномалий, здравоохранения, инфраструктуры, транспорта, проблем, их причин и решений. Однако нам было трудно донести до правительства, что нужно решать срочно, как подходить к определенным вещам и как реагировать", – рассказал Абдразаков.

Спикер отметил, что ожиданием было то, что проблемы будут решаться быстро. Однако, как оказалось, правительство и бизнес живут на разных планетах и общаются на разных языках, как в фильме "Аватар".

"То, что хочет правительство решить быстро, оказалось совсем не тем, что может дать бизнес. Поэтому "Лучше звоните Солу" отражает те реалии, которые происходят сегодня в работе правительства", – заметил Абдразаков.

Системные риски 2023 года спикер разделил на "черного лебедя", "технодракона" и "слона в комнате".

К птице он отвел вопросы продолжающихся санкций, которые становятся ближе к Казахстану, цен на нефть, которые тревожат сырьевую экономику страны.

Вторым риском Абдразаков назвал доступ к облачным технологиям. По мнению эксперта, для региональной конкурентоспособности Казахстана это очень критичный вопрос. В связи с этим эксперт пояснил, что нужно тщательно подходить к вопросу развития технологий и находить новые подходы в данном направлении.

"Слоном в комнате" бизнесмен обозначил те проблемы, которые существуют не первый год и сказываются на деятельности бизнеса. Этим большим "животным" оказалось бесконтрольное вливание денег со стороны государства.

"С одной стороны, Минфин заливает экономику деньгами, а с другой – Нацбанк стерилизует. В результате экономика остается биполярной. У нас наблюдается большой разрыв, где госпограммы создают огромные рыночные аномалии. Насколько они успешны – остается под вопросом. Где Жаңа Казахстан, а где "Ескi Казахстан", надо разбираться", – пояснил Абдразаков.

Спикер снова вернулся к вопросу регулирования цен. По его мнению, это не решает многих накопившихся проблем. А постоянное давление на операторов рынка сказывается негативно.

Он отметил, что этот год будет годом управления затратами, а вопросы операционных расходов встанут во главу угла. В связи с этим эксперт видит возрастающие кредитные риски в Казахстане в 2023 году.

Тем не менее Абдразаков захотел завершить свою речь на позитивной ноте. Поэтому заявил, что темой 2023 году станет "Succession" (сериал "Наследники").

"Новый сезон в марте. Поэтому добро пожаловать в "Succession", – заключил он.

Тем временем политолог Досым Сатпаев пошутил, что, исходя из речи Абдразакова, у него сложилось впечатление, что "черный лебедь" и "слон в комнате" организовали ОПГ и терроризируют Казахстан.

Он также высказался о том, что Казахстан оказался в тисках внутренних и внешних вызовов, так как война в Украине вызвала мощный эффект домино.

"Перед Казахстаном встало несколько важных задач. Во-первых, выстроить новую систему и модель экономических, политических отношений с токсичной Россией. Во-вторых, не попасть под вторичные санкции. В-третьих, не оказаться втянутым в военный конфликт. В-четвертых, стать слишком важным для всех геополитческих игроков, а это возможно при геополитическом балансе. В-пятых, нужно минимизировать геополитические риски. В-шестых, использовать окна возможностей. В-седьмых, мы должны усилить региональную кооперацию в Центральной Азии", – перечислил Сатпаев.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Vladik (Посетители) Вчера, 17:06
Ещё пару приложений по типу каспий откройте, с возможностью брать в кредит ненужное - и цены не то что бы не получится сдерживать, но и те кто жил нормально - почувствуют что не вывозят!
 
 

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