Просил разбудить мертвого брата. Аружан Саин высказалась о семье в Актобе

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин прокомментировала трагический случай в семье из Актобе, где волонтеры обнаружили тело годовалого ребенка, 4-летнего оголодавшего мальчика их пьяных родителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Детский омбудсмен отметила, что внимание к этой семье привлекали именно волонтеры и неравнодушные люди.
"Очень горько, что дети страдают от собственных же родителей. Которые не в состоянии справиться со своими зависимостями, ведут асоциальный образ жизни, даже не пытаются планировать беременности, контролировать свои действия. А когда это сопровождается бездействием государственной системы, дети остаются не защищены", - отметила детский омбудсмен.
По информации Аружан Саин, у данной матери четверо детей: 2008, 2010, 2018 и 2022 годов рождения. В отношении трех старших в январе 2020 года мать была лишена родительских прав, дети помещены в детское учреждение.
"Отец, признав отцовство в отношении мальчика 2018 года рождения, забрал его к себе на воспитание. В начале 2022 года у пары родился еще один ребенок, которого вместе со старшим братом в середине февраля органы опеки забрали из семьи, но в октябре, по заявлению отца, почему-то вернули.
Мое мнение, что это стало возможно вследствие халатного и равнодушного отношения к своему делу со стороны органов опеки, комиссии акимата по делам несовершеннолетних. Именно отсутствие сопровождения, контроля за положением детей в данной семье и привело к трагедии", - добавила омбудсмен.
Уполномоченный по правам ребенка отметила, что со стороны УПР будут предприниматься меры по привлечению к ответственности родителей и ответственных чиновников.
"Во взаимодействии с Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения также будут определяться шаги, которые должны быть предприняты на уровне региона для организации эффективной работы по защите детей", - резюмировала Аружан Саин.
Напомним, ранее команда актюбинских волонтеров пришла в дом пьющей семьи и обнаружила там тело годовалого ребенка и четырехлетнего оголодавшего мальчика, который попросил разбудить его брата и забрать их с собой. Выяснилось, что малышей уже забирали у семьи органы опеки, но после снова возвращали родителям.
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