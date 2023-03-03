Курсант погиб в Военном институте Сухопутных войск в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.



Сообщается, что 3 марта на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант I курса.



"По данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками", - говорится в сообщении.



Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.



"Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.