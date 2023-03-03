Шокирующие подробности гибели годовалого малыша в Актобе рассказали соседи

Жуткую гибель годовалого малыша расследует полиция в Актобе. Согласно официальной экспертизе, малыш скончался от сердечной недостаточности. Но соседи и волонтеры рассказывают ужасные подробности. Мальчика и его четырехлетнего брата воспитывала пьющая мать. Детей, по их словам, она не кормила. Ребенок питался лишь водой с сахаром, был постоянно грязный и истощенный. Даже хоронили его не родственники, а просто неравнодушные люди. При этом органы опеки и полиция о ситуации в этой семье знали, но почти ничего не предприняли, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на телеканал «Astana».
Первыми тревогу забили соседи. По их словам, мать переехала в этот дом около 6 лет назад. Трезвой ее никогда не видели, женщина пьет вместе со своими родителями, рассказывает Анастасия Муромцева. В 2018 году у нее родился ребенок, спустя 3 года еще один. Но за сыновьями женщина не следила. Малыши были истощенными, грязными и неухоженными.
«Я пошла туда, они все спят, маленький сидит в коляске, весь обкаканный, я не знаю, сколько дней памперс не меняли, с этой бутылкой с водой. Одни глаза, кожа да кости. Я позвонила участковому, он приехал, мы зашли, я детей забрала и бегом домой к себе», - рассказывает соседка Анастасия Муромцева.
Соседи вспоминают, что неоднократно вызывали органы опеки и полицию. Но они не реагировали. В октябре минувшего года жители соседних домов обратились за помощью к волонтерам. Увиденное добровольцев повергло в шок.
«Она не кормила детей. Малыша она кормила сладкой водой. Мы развели смесь, начали кормить, она начала вырывать у меня из рук бутылочку и ребенка, лишь бы я не покормила. У старшего мы спрашивали «Ты кушал или нет?», он всегда говорил нет. По детям видно, что они исхудалые, голодные, под глазами синева», - говорит основатель волонтерского движения «Добро» Екатерина Голотина.
Детей определили в дом малютки, но там они провели всего неделю. Мальчиков забрал отец и вернул их пьющей матери. Позже семья сменила адрес, и волонтеры долгое время не могли их найти. О том, что младший Вова скончался, узнали от неравнодушных граждан.
«Мы туда зашли, было трое мужчин, двое из них сидели за столом окровавленные, в другой комнате спал мужчина, малыш плачущий 4-х летний и маленький малыш в гробу. Мама опять же в состоянии опьянения и порезана ладонь. Там было все залито кровью», - рассказывает Екатерина Голотина.
Мальчик умер 23 февраля. По словам матери, якобы из-за пневмонии. Но проведенная экспертиза показала, что ребенок скончался от сердечной недостаточности. Полицейские начали досудебное расследование.
«По данному факту в отношении матери ребенка проводится досудебное расследование по статье 140 УК РК «Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Иная информация в рамках расследование уголовного дела разглашению не подлежит», - сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.
Похоронили маленького Вову только на четвертые сутки. Соседи говорят, пьяные родители были просто не в состоянии заниматься похоронами ребенка. Погребение взяли на себя волонтеры и жильцы ближайших домов. Мать на кладбище не пришла, рассказывают очевидцы. Кроме того, соседи сообщили новые ужасающие подробности. Оказывается, в этой семье погибает уже второй ребенок.
«Пятеро было. Старший инвалид, он в «Умите». Второй, Максим, в Яйсане, потом третий ребенок – полтора месяца было, он умер, тоже так заболел, она пила. Потом Леша, он в детдоме и вот, маленький, пятый был», - поделилась соседка Анастасия Муромцева.
Если бы детей не вернули матери, трагедии можно было избежать, уверены соседи и волонтеры. Между тем, в отделе образования заявили, что женщина была лишена родительских прав на четверых детей, а вот у отца не было никаких ограничений. Поэтому ему позволили их забрать.
«Документы все были в порядке, отец нигде на учете не состоял, был не судим, работал официально, постоянное место жительства имел», - сообщил главный специалист отдела образования Мирас Тургамбаев.
После смерти годовалого Вовы его старшего брата забрали в детский реабилитационный центр. Теперь рассматривается вопрос о лишении родительских прав и отца детей.
Ранее о шокирующей истории рассказали волонтеры. По их словам, голодный мальчик просил волонтеров разбудить мертвого братика и забрать с собой.
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