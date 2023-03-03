Банкротство физлиц. Стартовал прием заявок

Услуга по банкротству физических лиц с сегодняшнего дня стала доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, передает Tengrinews.kz.
Услуга предусматривает подачу заявлений о применении и прекращении процедуры внесудебного банкротства. Заявление на банкротство на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile может подать только сам должник.
Сообщается, что перед подачей заявки на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile необходимо собрать полный пакет документов. Для подачи заявки на услугу необходимо получить необходимые подтверждения в банках второго уровня.
Для подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства необходимо:
- подтвердить соответствие условиям подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке; - указать ИИН супруги/супруга в случае наличия брака; - сведения о финансовых организациях, где есть кредиты; - указать налоговый орган и приложить копии документов; - отметить галочкой, если получатель АСП; - отметить галочкой, если срок исполнения обязательств - свыше 5 лет; - подписать заявление одноразовым паролем или ЭЦП; - после отправки заявления супруг/супруга согласовывает заявку в личном кабинете.
"Результат услуги появится в течение 15 рабочих дней в личном кабинете в виде ссылки на решение. Решение можно будет посмотреть и на сайте Министерства финансов. В случае одобрения заявки процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев", - говорится в сообщении.
В кредитном бюро уточнили, что с 3 марта 2023 года гражданам Казахстана предоставляется возможность подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства с целью прекращения кредитных обязательств перед кредиторами.
Одним из главных условий для подачи заявления в уполномоченный орган в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан является:
- наличие обязательств, не превышающих 1600-кратного размера месячного расчетного показателя (в 2023 году – 5 520 000 тенге) и отсутствие погашения задолженности в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления по обязательствам перед всеми кредиторами, указанными в заявлении; - либо наличие срока неисполнения обязательств - свыше пяти лет на дату подачи заявления.
Для проверки наличия вышеуказанных оснований для подачи заявления гражданам рекомендуется получить на сайте персональный отчет "Банкротство граждан", который содержит сумму текущих обязательств, с указанием минимального количества дней просрочки.
Данный отчет является бесплатным, доступен с электронных устройств, в том числе с мобильных.
Напомним, что законом вводится три вида процедуры банкротства физических лиц. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.
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