Банкротство физлиц. Стартовал прием заявок

Услуга по банкротству физических лиц с сегодняшнего дня стала доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, передает Tengrinews.kz.



Услуга предусматривает подачу заявлений о применении и прекращении процедуры внесудебного банкротства. Заявление на банкротство на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile может подать только сам должник.



Сообщается, что перед подачей заявки на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile необходимо собрать полный пакет документов. Для подачи заявки на услугу необходимо получить необходимые подтверждения в банках второго уровня.



Для подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства необходимо:



- подтвердить соответствие условиям подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;

- указать ИИН супруги/супруга в случае наличия брака;

- сведения о финансовых организациях, где есть кредиты;

- указать налоговый орган и приложить копии документов;

- отметить галочкой, если получатель АСП;

- отметить галочкой, если срок исполнения обязательств - свыше 5 лет;

- подписать заявление одноразовым паролем или ЭЦП;

- после отправки заявления супруг/супруга согласовывает заявку в личном кабинете.



"Результат услуги появится в течение 15 рабочих дней в личном кабинете в виде ссылки на решение. Решение можно будет посмотреть и на сайте Министерства финансов. В случае одобрения заявки процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев", - говорится в сообщении.



В кредитном бюро уточнили, что с 3 марта 2023 года гражданам Казахстана предоставляется возможность подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства с целью прекращения кредитных обязательств перед кредиторами.



Одним из главных условий для подачи заявления в уполномоченный орган в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан является:



- наличие обязательств, не превышающих 1600-кратного размера месячного расчетного показателя (в 2023 году – 5 520 000 тенге) и отсутствие погашения задолженности в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления по обязательствам перед всеми кредиторами, указанными в заявлении;

- либо наличие срока неисполнения обязательств - свыше пяти лет на дату подачи заявления.



Для проверки наличия вышеуказанных оснований для подачи заявления гражданам рекомендуется получить на сайте персональный отчет "Банкротство граждан", который содержит сумму текущих обязательств, с указанием минимального количества дней просрочки.



Данный отчет является бесплатным, доступен с электронных устройств, в том числе с мобильных.



Напомним, что законом вводится три вида процедуры банкротства физических лиц. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.