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Банкротство физлиц. Стартовал прием заявок

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:33
Банкротство физлиц. Стартовал прием заявок
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Услуга по банкротству физических лиц с сегодняшнего дня стала доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, передает Tengrinews.kz.

Услуга предусматривает подачу заявлений о применении и прекращении процедуры внесудебного банкротства. Заявление на банкротство на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile может подать только сам должник.

Сообщается, что перед подачей заявки на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile необходимо собрать полный пакет документов. Для подачи заявки на услугу необходимо получить необходимые подтверждения в банках второго уровня.

Для подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства необходимо:

- подтвердить соответствие условиям подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;
- указать ИИН супруги/супруга в случае наличия брака;
- сведения о финансовых организациях, где есть кредиты;
- указать налоговый орган и приложить копии документов;
- отметить галочкой, если получатель АСП;
- отметить галочкой, если срок исполнения обязательств - свыше 5 лет;
- подписать заявление одноразовым паролем или ЭЦП;
- после отправки заявления супруг/супруга согласовывает заявку в личном кабинете.

"Результат услуги появится в течение 15 рабочих дней в личном кабинете в виде ссылки на решение. Решение можно будет посмотреть и на сайте Министерства финансов. В случае одобрения заявки процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В кредитном бюро уточнили, что с 3 марта 2023 года гражданам Казахстана предоставляется возможность подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства с целью прекращения кредитных обязательств перед кредиторами.

Одним из главных условий для подачи заявления в уполномоченный орган в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан является:

- наличие обязательств, не превышающих 1600-кратного размера месячного расчетного показателя (в 2023 году – 5 520 000 тенге) и отсутствие погашения задолженности в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления по обязательствам перед всеми кредиторами, указанными в заявлении;
- либо наличие срока неисполнения обязательств - свыше пяти лет на дату подачи заявления.

Для проверки наличия вышеуказанных оснований для подачи заявления гражданам рекомендуется получить на сайте персональный отчет "Банкротство граждан", который содержит сумму текущих обязательств, с указанием минимального количества дней просрочки.

Данный отчет является бесплатным, доступен с электронных устройств, в том числе с мобильных.

Напомним, что законом вводится три вида процедуры банкротства физических лиц. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.


Источник: Tengrinews.kz
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