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Сила голоса: ребенок отругал акимат за дороги, восхитив алматинцев

Просмотров:250 Опубликовано: Сегодня, 15:38
Сила голоса: ребенок отругал акимат за дороги, восхитив алматинцев
Кадры из видео
Плачевное состояние дорог и застрявшие в грязи скорые машины заснял на видео в одном из районов Алматы юный житель города, передает Tengri Life. Казахстанцы восхитились гражданской позицией маленького мальчика, который оказался неравнодушным к проблемам мегаполиса.

Ребенок не смог пройти мимо плохих дорог и решил стать на пару минут профессиональным блогером, чтобы осветить проблемы своей улицы. Он заснял на видео лужи, ямы, ухабы и застрявшие машины скорой помощи. Ролик с невеселым пейзажем опубликован в сети.

"В акимат хотим отправить, чтобы дороги сделали. Что думаете, я просто так пришел? Уже пять лет дорогу не делают", - возмущается на видео ребенок.

Несмотря на комментарии окружающих, мальчик продолжает снимать и показывать действительно удручающее состояние дорог.

"Микрорайон Мадениет, состояние дорог плачевное", - говорится в описании публикации.



Под видео больше сотни комментариев. Многие поддержали ребенка, который решил рассказать о проблемах в своем районе.

"Мальчик молодец! Акимат, обратите внимание, как люди живут, как они помощь получают! Жаным, племяшка мой! Акимом станет - переделает лично", "Дети обращаются уже к вам, потому что они ходят по этой грязи каждый день в школу", "Красавчик", - пишут пользователи.

Аппарат акима Алатауского района Алматы поспешил опубликовать ответ на возмущения юного автора видео.

"Участок на видео является частной территорией. На место отправлена спецтехника. В настоящее время Управлением энергетики и водоснабжения города Алматы ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации для строительства сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Мадениет. Асфальтирование дорог будет проведено по завершению строительства сетей", - ответили в акимате.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Vladik (Посетители) Сегодня, 15:49
Жесть, конечно. Представляю что бы делали наши управленцы, будь у нас такие проблемы...

Пацану уважение. Может станет Главой Алматы когда-нибудь!
 
 

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