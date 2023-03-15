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Новый праздник может появиться в Казахстане

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 19:22
Новый праздник может появиться в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане планируют утвердить новую праздничную дату - Национальный день печати, передает Tengrinews.kz.

Постановление правительства "Об утверждении перечня праздничных дат" собираются дополнить новой праздничной датой. Как следует из проекта постановления, опубликованного на сайте открытых нормативно-правовых актов, 2 февраля в Казахстане предлагают отмечать Национальный день печати.

"Дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан. Важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Данная инициатива вносится Министерством информации и общественного развития и по поручению заместителя руководителя администрации Президента Аиды Балаевой, которая ранее занимала пост руководителя данного министерства.

Также сообщается, что появление новой праздничной даты не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета.


Источник: Tengrinews.kz
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