Новый праздник может появиться в Казахстане

В Казахстане планируют утвердить новую праздничную дату - Национальный день печати, передает Tengrinews.kz.



Постановление правительства "Об утверждении перечня праздничных дат" собираются дополнить новой праздничной датой. Как следует из проекта постановления, опубликованного на сайте открытых нормативно-правовых актов, 2 февраля в Казахстане предлагают отмечать Национальный день печати.



"Дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан. Важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.



Данная инициатива вносится Министерством информации и общественного развития и по поручению заместителя руководителя администрации Президента Аиды Балаевой, которая ранее занимала пост руководителя данного министерства.



Также сообщается, что появление новой праздничной даты не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета.