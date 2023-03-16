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Можно ли совершать намаз в транспорте – ответ ДУМК

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Можно ли совершать намаз в транспорте – ответ ДУМК
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Учитывая, что в силу некоторых обстоятельств у вас не будет возможности совершить молитву на улице, (например, земля раскисшая, в поле очень холодно, гроза и т.п.), а также если намаз на улице представляет опасность для себя или своего имущества, либо допущен пропуск времени намаза, то в таких случаях разрешается совершать намаз в поезде, самолете и в других видах транспорта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.

«В Священном Коране сказано: «Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии» (78 аят Суры Хадж) и «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей...» (16 аят Суры Тагабун). В транспортах передвижения по мере возможности следует обязательно соблюдать направление к Кибле и выпрямится (кийам) в пяти обязательных и витр-намазах», − говорится в ответе.

Если по определенным причинам (болезнь, головокружение и т. д.) человек не может молиться стоя, то разрешается совершать намаз сидя. В положении сидя, он читает стихи со сложенными руками, опирается на колени и слегка кланяется. Суджуд совершается как обычно. Если он может сидеть, но не может кланяться и совершать руку’ и суджуд, он слегка кланяется и совершает суджуд с нижним поклоном (Хидая, 1/347).

«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Совершайте намаз стоя. Если нет возможности, садитесь и читайте. Если вы не можете себе этого позволить, читайте лежа на спине» (Бухари). По шариату разрешается совершать фард и ваджиб, сидя на корабле, даже если для этого нет причины. Если есть возможность, лучше молиться стоя или спуститься на берег, когда корабль остановится. Но неправильно молиться сидя на корабле, привязанном к берегу (Мараки аль-фалах, 346-348)», − дополнили ответ представители Духовного управления мусульман Казахстана.

Далее приводятся слова о том, что путник молится лицом к Кибле. Потому что направление к кибле в молитвах — это обязательное условие. Если у вас нет возможности молиться лицом к Кибле, можно совершать молитву по направлению движения транспорта. То есть, человек читает намаз на своем месте в самолете или автобусе по их направлению движения. А в поезде старается как можно сохранить направление киблы.

Не обязательно повторно совершать молитву, прочитанную в одном из транспортных средств, заключили в ДУМК.


Источник: newtimes.kz
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