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В Астане приготовили 2100 литров наурыз-коже и побили рекорд Казахстана

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 17:55
В Астане приготовили 2100 литров наурыз-коже и побили рекорд Казахстана
Наурыз коже готовили в 10 казанах / Фото с сайта акимата Астаны
Предыдущий рекорд принадлежал туркестанцам.

В Астане установили рекорд Казахстана по изготовлению наурыз-коже, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Сертификат, свидетельствующий об установлении рекорда Казахстана, выдали акимату Астаны и акимату Байконырского района.

В Астане приготовили 2100 литров наурыз-коже и побили рекорд Казахстана


Всего в столице приготовили 2100 литров наурыз-коже. Чтобы установить рекорд, кулинарам потребовались ровно сутки, сотни килограммов пшеницы, риса и мяса. Готовым блюдом прохожих угощали в парке Ататюрка.

"Более двух тонн наурыз-коже – абсолютный рекорд. Ранее лучший показатель по приготовлению коже принадлежал туркестанцам. Два года назад они сварили 2 тысячи литров наурыз-коже. Сегодня этот рекорд официально обновлён", – сказал официальный представитель региональной Казахстанской книги рекордов Гиннеса Куандык Кудайбергенов.

Кулинар Гульнара Жумабекова рассказала, что наурыз-коже готовили в 10 казанах объёмом от 60 до 150 литров. Затем его разлили по 20 бидонам, в которых поместилось по 95 литров супа.



Источник: informburo.kz
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