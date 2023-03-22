В Астане приготовили 2100 литров наурыз-коже и побили рекорд Казахстана

Предыдущий рекорд принадлежал туркестанцам.В Астане установили рекорд Казахстана по изготовлению наурыз-коже, сообщает официальный сайт акимата столицы.Сертификат, свидетельствующий об установлении рекорда Казахстана, выдали акимату Астаны и акимату Байконырского района.Всего в столице приготовили 2100 литров наурыз-коже. Чтобы установить рекорд, кулинарам потребовались ровно сутки, сотни килограммов пшеницы, риса и мяса. Готовым блюдом прохожих угощали в парке Ататюрка."Более двух тонн наурыз-коже – абсолютный рекорд. Ранее лучший показатель по приготовлению коже принадлежал туркестанцам. Два года назад они сварили 2 тысячи литров наурыз-коже. Сегодня этот рекорд официально обновлён", – сказал официальный представитель региональной Казахстанской книги рекордов Гиннеса Куандык Кудайбергенов.Кулинар Гульнара Жумабекова рассказала, что наурыз-коже готовили в 10 казанах объёмом от 60 до 150 литров. Затем его разлили по 20 бидонам, в которых поместилось по 95 литров супа.