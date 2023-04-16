Астана. 15 апреля. КазТАГ – Тенге в России отнесли к валютам «недружественных стран», сообщает портал «Открытые Инвестиции».



«В связи с усилением санкционного давления растут риски ограничения и блокировки расчетов в валютах недружественных стран. Как следствие, реакция рынка на происходящее заключается в поиске возможных решений путем увеличения доли расчетов в альтернативных валютах – как на биржевом, так и внебиржевом рынках. (…) Перестаем обслуживать платежи – зачисления и выводы в следующих валютах: Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD), Японских иенах (JPY), Гонконгских долларах (HKD) и Казахстанских тенге (KZT)», - говорится на сайте брокера.



Уточняется, что для минимизации рисков, связанных с проведением расчетов и исполнением обязательств перед клиентами и контрагентами, с 28 апреля планируется введение следующих изменений:



- Запрет на покупку недружественных валют на биржевом и внебиржевом рынках.



- Запрет на зачисление недружественных валют, на брокерские счета.



- Запрет на продажу ценных бумаг за недружественную валюту при наличии альтернативной валюты расчетов.



Как пишет РБК, в марте 2022 года правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России или российских юридических и физических лиц недружественные действия. В список таких стран вошли все страны ЕС, а также Австралия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, США, Украина, Япония и ряд других государств и территорий. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия считает дружественными все государства, которые в этот список не попали.