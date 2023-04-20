Воспитателям детсадов с 1 сентября 2023 года поднимут зарплату

Министерство просвещения разработало проект поправок в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz
Поправки разработаны во исполнение поручения главы государства, данного в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество по принятию действенных мер для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей.
Проект предусматривает, что с 1 сентября 2023 года должностные оклады (ДО) педагогов дошкольного воспитания и обучения определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО в размере 1,3.
На реализацию проекта из республиканского бюджета потребуются средства в сумме 27 799 880 тыс. тенге.
Кроме того, потребуется внесение дополнения в приказ Министра образования и науки РК от 27 ноября 2017 года № 597 "Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения".
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 мая 2023 года.
16 января 2023 года правительство Казахстана внесло изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. Благодаря чему зарплаты у этой категории сотрудников выросли.
Так, ДО (тарифные ставки) педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:
- с 1 января 2020 года в размере 1,25; - с 1 января 2021 года в размере 1,5; - с 1 января 2022 года в размере 1,75; - с 1 января 2023 года в размере 2,0.
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