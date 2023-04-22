Глава отдела образования в Актюбинской области решила заработать на сиротах

Руководитель районного отдела образования в Актюбинской области лишила сирот отдыха в лагере, передает Tengrinews.kz со ссылкой пресс-службу Алгинского районного суда.



Алгинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении У. по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и незаконном участии в предпринимательской деятельности.



Судом установлено, что подсудимая, будучи руководителем районного отдела образования и, владея сведениями о предстоящих государственных закупках, с целью извлечения материальной выгоды создала учебный центр. Использовав ИП своей знакомой, подсудимая в нарушение требований Закона "О государственных закупках" заключила между Отделом образования и ИП договор по оказанию услуг дополнительного образования для детей.



По информации суда, в общей сложности от незаконной деятельности учебного центра подсудимая получила прибыль в сумме 1 миллион 268 тысяч тенге.



К концу летнего периода, понимая, что отдел образования может не успеть освоить бюджетные средства в сумме 18 миллионов 850 тысяч тенге, выделенные на покупку путевок в летний лагерь на 12 календарных дней для 300 детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, подсудимая принимает решение о проведении государственных закупок.



В итоге были изменены условия конкурса и в лагерь направлены 203 ребенка, из которых 160 детей не подпадают в указанную выше категорию, на 7 календарных дней вместо положенных 12 дней. По завершению отдыха, подсудимая задавшись умыслом совершить служебный подлог, вносит в официальные финансовые документы заведомо ложные сведения о принятии 300 путевок на 12 дней.



В результате неправомерных действий подсудимой, отделом образования необоснованно зачислены в счет ТОО бюджетные средства на сумму 10 миллионов 280 тысяч 674 тенге.



Сообщается, что уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между заместителем прокурора Актюбинской области и подсудимой.



Подсудимая в судебном заседании поддержала содержание процессуального соглашения, согласна с ним в полном объеме, в том числе и с наказанием.



С учетом чистосердечного раскаяния, признания вины и добровольного возмещения ущерба, прокурор в процессуальном соглашении ходатайствовал о назначении подсудимой окончательного наказания по совокупности уголовных правонарушений в виде ограничения свободы сроком 3 года 6 месяцев с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Также назначить дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе



Судом процессуальное соглашение утверждено, назначено указанное наказание.



Отмечается, что согласно требованиям закона суд рассматривает уголовное дело в пределах заключенного соглашения о признании вины и не вправе назначить более строгое наказание, чем предусмотрено соглашением о признании вины.



Судом вынесено частное постановление в адрес руководства Управления образования Актюбинской области. Приговор суда не вступил в законную силу.