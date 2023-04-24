Женщину обезглавили в Алматы: подозреваемый арестован

В полиции Алматы сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве и обезглавливании женщины, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"С санкции суда гражданин И. 1962 года рождения арестован. Установлено, что подозреваемый был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершено в ходе ссоры. В настоящее время в рамках уголовного дела, расследуемого СУ ДП города Алматы по части 2 статьи 99 УК РК, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.
Напомним, что 12 апреля голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина. Это произошло на рынке Алматы-1 по улице Станкевича. По данным полиции, тело женщины было найдено в парке по улице Шолохова.
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