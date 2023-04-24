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Женщину обезглавили в Алматы: подозреваемый арестован

Просмотров:586 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Женщину обезглавили в Алматы: подозреваемый арестован
Кадры из видео
В полиции Алматы сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве и обезглавливании женщины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"С санкции суда гражданин И. 1962 года рождения арестован. Установлено, что подозреваемый был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершено в ходе ссоры. В настоящее время в рамках уголовного дела, расследуемого СУ ДП города Алматы по части 2 статьи 99 УК РК, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 апреля голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина. Это произошло на рынке Алматы-1 по улице Станкевича. По данным полиции, тело женщины было найдено в парке по улице Шолохова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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11900 (Посетители) Сегодня, 16:21
555777,
Вам это как-то мешает жить? Неужели на столько это важно? Ужаснуло наименование улицы, но не происшествие... shock
 
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555777 (Посетители) Сегодня, 15:09
до сих пор улицы ещё не переименовывали? Станкевича, Шолохова ?!
 
 

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