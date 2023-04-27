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Генерала Кудебаева задержали и доставили в Казахстан - генпрокурор

Просмотров:369 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Генерала Кудебаева задержали и доставили в Казахстан - генпрокурор
Серик Кудебаев. Фото: gov.kz
Беглый экс-начальник Департамента полиции Алматинской области генерал Серик Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан. Информацию подтвердил генеральный прокурор Берик Асылов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах сессии АНК журналисты попросили генерального прокурора прокомментировать информацию, что Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан.

"Да", - коротко ответил Берик Асылов.

На вопрос о том, из какой страны был доставлен Кудебаев, генпрокурор ответил: "Из Турции".

Напомним, 3 апреля стало известно, что Серика Кудебаева объявили в международный розыск. Как оказалось, 23 марта он пересек государственную границу и в тот же день из аэропорта Манас города Бишкека вылетел в Стамбул.

Также в Пограничной службе КНБ рассказали, что Серик Кудебаев не пересекал границу через официально действующие пункты пропуска.


Источник: Tengrinews.kz
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