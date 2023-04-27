Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться

В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.



"Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования," - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Вместе с тем, Президент отметил, что развивая казахский язык, нужно действовать благоразумно и поступательно, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа.



"Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой", - заявил Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства напомнил, что владение различными языками – это признак культуры каждого человека, а овладение государственным языком, тем более если это родной казахский язык - есть показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин и насколько он патриотичен.



"В целом, вокруг государственного языка необходимо поддерживать положительную и позитивную атмосферу. Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер", - заключил Касым-Жомарт Токаев.



Напомним, в Астане проходит XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Токаева по теме "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".



24 апреля Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана и анонсировал вопросы, которые поднимут на сессии АНК.