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Серику Кудебаеву вынесли приговор в Талдыкоргане

Просмотров:520 Опубликовано: Сегодня, 15:49
Серику Кудебаеву вынесли приговор в Талдыкоргане
Фото: пресс-служба МВД РК
28 апреля 2023 года в Талдыкоргане вынесли приговор бывшему начальнику Департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, сообщает Zakon.kz.

Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

О том, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях, стало известно 13 мая 2022 года. В Генпрокуратуре сообщили, что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия" во время январских беспорядков.

Суд над Сериком Кудебаевым начался в начале 2023 года, а 31 января он рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

9 марта экс-главу полиции доставили в медучреждение с диагнозом "гипертония". 30 марта было принято решение о принудительной доставке в суд Серика Кудебаева, так как из-за его болезни судебные заседания несколько раз откладывали.

Но 3 апреля бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск. Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал.

По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело. По последней информации, из Бишкека Серик Кудебаев улетел в Стамбул.

27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Серика Кудебаева задержали в Турции. Позднее в соцсетях появилось фото задержания экс-главы полиции.


Источник: zakon.kz
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