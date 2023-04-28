Серику Кудебаеву вынесли приговор в Талдыкоргане

28 апреля 2023 года в Талдыкоргане вынесли приговор бывшему начальнику Департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, сообщает Zakon.kz.



Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.



О том, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях, стало известно 13 мая 2022 года. В Генпрокуратуре сообщили, что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия" во время январских беспорядков.



Суд над Сериком Кудебаевым начался в начале 2023 года, а 31 января он рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.



9 марта экс-главу полиции доставили в медучреждение с диагнозом "гипертония". 30 марта было принято решение о принудительной доставке в суд Серика Кудебаева, так как из-за его болезни судебные заседания несколько раз откладывали.



Но 3 апреля бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск. Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал.



По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело. По последней информации, из Бишкека Серик Кудебаев улетел в Стамбул.



27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Серика Кудебаева задержали в Турции. Позднее в соцсетях появилось фото задержания экс-главы полиции.