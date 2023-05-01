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Что изменится с 1 мая в жизни казахстанцев

Просмотров:330 Опубликовано: Сегодня, 10:22
Что изменится с 1 мая в жизни казахстанцев
©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Что изменится с 1 мая 2023 года в жизни казахстанцев, в материале Tengrinews.kz.

Работа ЦОНов

В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, когда ЦОНы в Казахстане приостановят оказание услуг по линии недвижимости.

"Прием заявок будет приостановлен с 5 по 9 мая. Это сделано для удобства граждан. По сути,недоступность услуг будет наблюдаться только один рабочий день. Остальные дни приходятся на праздники. Таким образом, переход с базы данных "Регистр недвижимости" на ЕГКН для населения будет незаметным и безболезненным", - сообщил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Также сообщается, что ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая.

6 мая будут работать дежурные ЦОНы и спецЦОНы. В этот день казахстанцы смогут получить услуги до 13:00.

Госпошлины в судах

С 21 мая в Казахстане изменятся ставки госпошлины в судах. С подаваемых в суд исков государственная пошлина будет взиматься в следующих размерах:

- для физических лиц - 1 процент от суммы иска, но не более 10 тысяч МРП;
- для юридических лиц - 3 процента от суммы иска, но не более 20 тысяч МРП.

С ходатайств о пересмотре судебных актов в кассационном порядке на определения по вопросам отмены решений арбитража и выдачи исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража и иностранных судов, решения и постановления судов по спорам неимущественного и имущественного характера государственная пошлина будет взиматься в размере 50 процентов от установленной ставки.

Трудовой кодекс

В Трудовой кодекс внесены изменения в части передачи компетенций от правительства в Министерство труда и социальной защиты населения:

- размеры выплат по больничному теперь будут устанавливаться в Трудовом кодексе, а не постановлением правительства;
- перенос выходных дней приниматься будет приказом Минтруда, а не как раньше - постановлением правительства;
- условия заключения трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Казахстана.

Из компетенции правительства в области регулирования трудовых отношений исключены функции:

- определение размеров социального пособия по временной нетрудоспособности;
- утверждение Типовых положений об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству;
- заключение генерального соглашения с республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и республиканскими объединениями работников;
- установление порядка принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами;
- выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией, законами Казахстана и актами Президента.

Также в компетенцию Министерства труда и социальной защиты населения дополнительно включены следующие функции:

- формирование и реализация государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда;
- определение размеров социального пособия по временной нетрудоспособности;
- запрет и ограничения на заключение трудового договора и трудоустройство с иностранцами и лицами без гражданства.

Также не допускается заключение трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Казахстана:

- не представившими разрешения на въезд и пребывание с целью воссоединения семьи и документ, подтверждающий состояние в признаваемом законодательством Казахстана браке с гражданином страны;
- не имеющими договора вмененного медицинского страхования, покрывающего первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, установленных законами Казахстана.

Сообщается, что в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни, теперь уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

Выходные

В мае казахстанцы отметят три больших праздника - День единства народа Казахстана 1 мая, 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы.

1 мая в этом году выпадает на понедельник, который и станет выходным днем. Вместе с последними днями апреля у казахстанцев будет три дня отдыха. День защитника Отечества - 7 мая - выпадает на воскресенье, и поэтому еще один выходной переносится на 8 мая. А вместе с Днем Победы 9 мая казахстанцы отдохнут сразу четыре дня: с 6 по 9 мая.

Таким образом, общее количество дней отдыха в мае составляет:

- при пятидневной рабочей неделе 11 дней;
- при шестидневной - семь дней.

Выплаты ветеранам ВОВ

Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане проживают 237 ветеранов.

"Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения во всех областях. По предложению акиматов - не менее 1,5 миллиона тенге", - сказала министр в кулуарах заседания Мажилиса.

Также в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что в Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

Вместе с тем в оборонном ведомстве заявили о запланированных военно-патриотических мероприятиях. Ранее один парад в среднем обходился бюджету более чем в 4 миллиарда тенге.

Бытовое насилие

С 19 мая вступят в силу изменения в Уголовный кодекс.

В статье 106 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и 107 УК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" ввели квалифицирующий признак "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

Это позволит перевести их с небольшой в среднюю тяжесть и применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность (санкция части 1 статьи 106 УК – от 3 до 8 лет, по части 2 статьи 106 – от 6 до 10 лет, санкция части 1 статьи 107 УК – до 2 лет, части 2 – до 3 лет).

Погода

В первой половине месяца, с чередованием циклонов и антициклонов, прогнозируется неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха:

- на западе республики ночью от +3+13, на севере региона заморозки от 3 до +8+15 градусов, днем от +10+20 до +18+25 градусов;
- на севере, в центре и на востоке страны ночью от +5+15 до 0+7, временами заморозки 1-6, днем от +18+25 до +8+18 градусов;
- на юге, юго-востоке Казахстана ночью от +10+20 до +5+15, днем от +23+33 до +15+22 градуса.

Во второй половине месяца, с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в северной половине республики до +25+35, в южной половине столбики термометров достигнут отметки +30+35, на крайнем юге и юго-западе до +40.

В отдельные дни второй половины мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары - днем до +20+25. В южных регионах также прогнозируются кратковременные дожди, грозы, однако температурный фон ожидается преимущественно повышенный.


Источник: Tengrinews.kz
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