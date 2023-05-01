Тело курсанта Академии КНБ нашли в общежитии в Алматы

В общежитии Академии КНБ Бостандыкского района Алматы обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Информацию подтвердили в Комитете Национальной безопасности, передает Tengrinews.kz.



"30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ Республики Казахстан обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти - суицид", - говорится в сообщении.



Уточняется, что управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.



В КНБ заверили, что оказывают поддержку семье погибшего курсанта.