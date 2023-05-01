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Уголовное дело по факту смерти сенатора Гульмиры Каримовой закрыли в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:04
Уголовное дело по факту смерти сенатора Гульмиры Каримовой закрыли в Астане
Фото: gov.kz
В конце января 2023 года скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Через месяц было возбуждено уголовное дело, которое, как стало известно сегодня, 1 мая, закрыли в Астане, сообщает Zakon.kz.

Комментарий "Патриоту" дал замначальника столичного департамента полиции Куаныш Орынбетов:

"Проводилось досудебное расследование по факту скоропостижной смерти Гульмиры Каримовой. На сегодняшний день расследование прекращено в порядке ст. 35 ч. 1 п. 2 УПК РК, то есть за отсутствием состава уголовного правонарушения. Прокурор, который вел надзор за этим делом, данное решение утвердил".

Он подчеркнул, что были исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств, и следователь пришел к выводу, что в деле нет состава преступления.

Новоизбранный депутат Сената Парламента Казахстана Гульмира Каримова скончалась ночью 27 января 2023 года. Ей было 45 лет. Предварительный диагноз был анафилактический шок, но 28 января в Минздраве сообщили, что причиной смерти послужил острый инфаркт миокарда. 25 февраля по факту смерти сенатора было возбуждено уголовное дело.


Источник: zakon.kz
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