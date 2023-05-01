Митинг в Алматы 1 мая: полиция задержала протестующих.

АСТАНА, 1 мая - Sputnik. В Алматы полицейские задержали вышедших на митинг против безвизового режима с Китайской Народной Республикой.Выйти к центральному парку в южной столицы накануне праздника призывало движение "Демократический выбор Казахстана", еще в 2018 году признанное в Казахстане экстремистским.По словам очевидцев, активистов с плакатами и лозунгом "Китаю на казахскую землю дороги нет", было не много, однако к ним специально прибыли представители прокуратуры и акимата Алматы, которые сообщили о том, что митинг проводится незаконно и предупредили об ответственности за участие в акции. Они призвали протестантов разойтись, а когда призывы и увещевания оказались бесплодными, отдельных участников митинга задержала полиция.В апреле МИД Казахстана представил проект межправительственного соглашения с Китаем о взаимном освобождении граждан двух стран от визовых требований для поездок продолжительностью до 30 суток.Получить комментарии от правоохранительных органов, представителей прокуратуры и акимата пока не удалось.