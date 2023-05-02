Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Мая
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.39 KZT
  • €1 = 498.18 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Граждане не хотят экономить воду - премьер-министр

Просмотров:467 Опубликовано: Сегодня, 10:09
Граждане не хотят экономить воду - премьер-министр
Фото из открытых источников
Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что перед правительством стоит задача по обеспечению населения чистой питьевой водой на 100 процентов до конца 2025 года, но отметил отсутствие бережливого отношения к природному ресурсу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава кабмина отметил, что одним из наиболее важных направлений предстоящей работы является решение вопроса дефицита водных ресурсов по стране.

"Сейчас по республике доступ к централизованному водоснабжению составляет: в городах - 98 процентов, в селах 94 процента. Как отметил Президент на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, к 2050 году Казахстан может войти в категорию стран крайне нуждающихся в воде. Сегодня требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тысяч граждан питьевой водой. Особую роль должно занимать бережливое водопотребление. К сожалению, многие граждане не хотят экономить воду", - заявил премьер-министр на заседании правительства.

Смаилов дал поручения министерствам индустрии и экологии совместно с акиматами регионов. Он подчеркнул, что по итогам текущего года необходимо обеспечить достижение запланированных показателей доступа к централизованному водоснабжению в городах и селах.

- Министерству индустрии совместно с Министерством экологии и акиматами регионов провести мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в стране и в месячный срок внести в Правительство перечень объектов с высоким риском аварийности.
- В целях рационального водопотребления Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии и экологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду. При этом важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования.
- Министерству экологии совместно с акиматами регионов до конца текущего года обеспечить завершение всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика