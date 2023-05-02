Когда возобновят выдачу льготных автокредитов в Казахстане

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев ответил, когда возобновится прием заявок по льготному автокредитованию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам министра, для запуска следующей программы автокредитования необходимо собрать в течение месяца еще миллиард тенге.



"Сейчас ежемесячно примерно миллиард тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин. Теперь мы предусматриваем такой механизм, что будем запускать программу после того, как средств будет достаточно примерно на 500 машин. То есть это пять миллиардов и выше. Сейчас револьверно есть четыре миллиарда, в течение месяца еще миллиард соберем, потом еще раз объявим программу, также онлайн. Это самый прозрачный механизм", - сообщил Марат Карабаев.



Ранее Карабаев озвучил основные моменты, которые планируют пересмотреть в программе льготного автокредитования. В частности, планируется ввести первоначальный взнос, озвучивать имена тех, кто смог получить льготный кредит, и ввести ограничения по уровню зарплат.