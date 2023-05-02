Странные расходы в школьных столовых заинтересовали Антикор

Антикоррупционная служба предупредила Министерство просвещения о необоснованных тратах организаций, обеспечивающих питание школьников, передает Tengrinews.kz.
Как уточнили в Антикоре, Министерству просвещения рекомендовали "отменить практику заключения необоснованных договоров по предоставлению доступа поставщикам питания к MektepMenu".
Суть обращения заключалась в необоснованном взимании платы за размещение фото "меню и блюд" на портале MektepMenu, который интегрирован с информационной системой Kundelik.
"Согласно приказу МОН школы должны публиковать меню питания на сайте. По разъяснению Минпросвещения размещение данной информации возможно на бесплатной основе на интернет-ресурсах Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal. Однако с ноября 2022 года поставщики питания по рекомендации Управления образования стали заключать договоры с компанией "NetInfoDistribution" и публиковать меню на портале MektepMenu на платной основе. Поставщики отмечают, что оплата таких услуг является дополнительным расходом и ложится на плечи родителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что столичным департаментом Антикора установлено 12 поставщиков. Они обеспечивают питанием 94 школы столицы. За доступ к MektepMenu уже оплачено более 2,5 миллиона тенге.
Аналогичные факты выявлены в 7 регионах. Установлены 117 поставщиков, работающие в 405 школах.
"В целях защиты прав предпринимателей Антикоррупционная служба провела встречу с представителями Министерства просвещения, Управления образования, ТОО Kundelik и NetInfoDistribution. По итогам встречи принято решение о возобновлении бесплатного размещения меню питания на информационных системах. И договоры поставщиков с ТОО NetInfoDistribution были расторгнуты", - добавили в Антикоре.
Однако, как уточняется, последующий мониторинг портала государственных закупок показал, что уже школьные учреждения стали проводить конкурс по предоставлению услуг по доступу к порталу MektepMenu и заключать договоры с NetInfoDistribution.
Результаты конкурса были отменены и договоры расторгнуты. Предотвращено неэффективное использование 5,5 миллиона тенге. Как уточняется, аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов на сумму более 13 миллионов тенге.
"Таким образом, Антикоррупционная служба направила письмо в Министерство просвещения по обеспечению возможности бесплатного размещения меню питания школьников на портале Kundelik без посреднических компаний. Так как вовлечение третьих лиц влечет необоснованные затраты и неэффективное использование бюджетных средств. Вместе с тем территориальным департаментам Антикора поручено проконтролировать отмену госзакупок на услуги MektepMenu", - резюмировали в Антикоре.
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