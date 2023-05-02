Голодовку казахстанок в тюрьме Ирака прокомментировали в МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали голодовку шестерых казахстанок в тюрьме Ирака, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Недавно мы проводили спецоперацию по доставке казахстанских детей из Ирака, она называлась "Русафа", это были дети наших гражданок, которые осуждены на пожизненное заключение в Ираке. 24 апреля в посольство Казахстана в Иордании поступило сообщение о том, что в знак протеста против приговора иракских властей о пожизненном лишении свободы за участие в деятельности террористической организации несколько иностранных граждан, в том числе граждане Казахстана, в Багдаде начали голодовку в тюрьме "Русафа". Заключенные требуют скорейшего проведения процедуры экстрадиции", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.



Смадияров пояснил, что акция голодовки началась на фоне слухов по подписанию иранскими властями закона об амнистии. Согласно официальной информации, амнистированные лица должны отбыть треть срока своего наказания в этой стране.



"Согласно имеющейся информации якобы власти Ирака планируют в текущем году подписать закон об амнистии лиц, совершивших преступления всех категорий. В настоящее время в вышеназванном учреждении отбывают пожизненное наказание шесть граждан Казахстана, осужденных за участие в террористической организации "ДАИШ" ("Исламское государство" запрещено в Казахстане). В целом, протестующие жалуются на несправедливые приговоры, необоснованное обвинение в терроризме и плохие условия содержания под стражей. По инициативе нашего посольства Иордании 26 апреля были проведены переговоры с судьей тюрьмы "Русафа". Была соблюдена договоренность по соблюдению прав граждан. Мы отслеживаем эту информацию, держим на контроле", - заявили в МИД.



Напомним, в 2017 году шесть гражданок Казахстана осудили на 25 лет в Ираке. Иракский суд приговорил женщин к пожизненному заключению, по иракским законам это 25 лет тюрьмы. Они были причастны к террористической деятельности, в частности ИГИЛ. В МИД поясняли, что когда они закончат отбытие своего наказания, они вернутся в Казахстан. Они все из разных регионов - из Уральска, Туркестана, Алматы, Карагандинской области.