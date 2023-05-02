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Позицию Казахстана по резолюции ООН с упоминанием "российской агрессии" объяснили в МИД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:56
Позицию Казахстана по резолюции ООН с упоминанием "российской агрессии" объяснили в МИД
Фото: un.org
В Министерстве иностранных дел объяснили позицию Казахстана по резолюции ООН с упоминанием "российской агрессии", передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге в МИД журналисты попросили прокомментировать распространившееся в ряде СМИ заявление о том, что Казахстан поддержал резолюцию ООН о сотрудничестве с Советом Европы, в которой упоминается агрессия России против Украины.

"26 апреля на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке была принята резолюция, которая называется "Сотрудничество между ООН и Советом Европы". Данная резолюция на регулярной основе рассматривается Генассамблеей ООН с 2000 года в рамках пункта повестки дня по сотрудничеству ООН с региональными организациями", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Как сообщил Смадияров, она всегда принималась без голосования на консенсусной основе. Однако именно в этом году решили проголосовать по-другому.

"Во вступительную часть нынешнего проекта резолюции был включен пункт о необходимости укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы в связи с вызовами, стоящими перед Европой после агрессии России против Украины, а до этого - против Грузии и прекращения членства России в Совете Европы. Это была цитата, которая была включена в преамбулярную часть. Авторы документа - Ирландия и Исландия. Они выдвинули их в ходе предварительных консультации, прежде чем принять резолюцию проводятся предварительные консультации. На этих консультациях они не смогли прийти к единому знаменателю с российскими коллегами. Естественно, делегация России запросила именно по этому параграфу отдельное голосование", - сообщил он.

По итогам отдельного голосования преамбулярный параграф был поддержан 81 голосом "за", 10 – "против" и 48 воздержавшихся.

"Учитывая политизированность данного пункта, делегация Казахстана воздержалась при голосовании именно этого пункта. В ходе голосования по резолюции в целом делегация Казахстана голосовала "за". Потому что резолюция о сотрудничестве между ООН и Советом Европы и все 38 пунктов, которые входят в эту резолюцию, посвящены именно сотрудничеству двух международных организаций, но никак не вопросу между Россией и Украиной", - ответили в МИД.

Смадияров отметил строгую приверженность Казахстана дипломатическому пути решения конфликта на основе Устава ООН и основополагающих принципов международного права.

"Голосование Казахстана по данной резолюции не отражает нашу позицию относительно российско-украинского конфликта, которая ранее нами неоднократно обозначалась, в том числе в рамках голосования на Генассамблее ООН. Казахстан убежден, что такие резолюции не способствуют взаимопониманию сторон, а только усугубляют кризис и углубляют разделительные линии. В целом считаем, что площадка ООН должна быть главным инструментом для диалога и переговоров, а не местом конфронтации государств", - добавили в ведомстве.

Напомним, Казахстан проголосовал "воздержаться" по резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине" в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 22-24 февраля 2023 года.


Источник: Tengrinews.kz
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