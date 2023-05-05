Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества

Национальный банк предупредил казахстанцев об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя компаниями, связанными с инвестиционной деятельностью, передает Tengrinews.kz.



По данным Нацбанка, мошеннические группы создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики, описывающие несуществующие программы финансового развития, а также простые способы быстрого заработка на биржевой торговле. Подобные ресурсы также активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях, в том числе на видеохостинге Youtube.



"На таких мошеннических сайтах содержится ложная информация от известных личностей, поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы. Также в целях усиления эффекта и повышения доверия пользователей на подобных ресурсах могут быть расположены калькуляторы прогнозируемого дохода от инвестиций", - рассказали в Нацбанке.



К примеру, в некоторых выявленных мошеннических схемах при регистрации на сайте для заработка на биржевой торговле необходимо внести денежные средства. После чего пользователю отправляется сертификат активации торгового счета якобы от имени Национального банка. При этом на сертификате содержится логотип Нацбанка, информация о лжеработниках банка, включая поддельные подписи и печати.



"Учитывая вышеизложенное, Национальный банк доводит до вашего сведения, что подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:



- Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

Национальный банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;

- на ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;

- мошенники активно звонят с неофициальных номеров и предоставляют поддельные правоустанавливающие документы;

- перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.



В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем вам обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества", - обратился Нацбанк к казахстанцам.