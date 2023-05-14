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Молния попала в резервуар с дизтопливом на АЗС Шымкента

Просмотров:480 Опубликовано: Сегодня, 10:21
Молния попала в резервуар с дизтопливом на АЗС Шымкента
Фото: Telegram-канал Otyrar
В Шымкенте разряд молнии попал в подземный резервуар на одной из АЗС города, в котором имелось 11 тонн дизтоплива, передает Tengrinews.kz.

Инциндент произошел в районе "Туран" по улице Байтурсынова, возле кафе "Ладушки" на АЗС "ТS". В подземный резервуар, общей емкостью 23 тонны, внутри которой имелось 11 тонн дизельного топлива, попал разряд молнии. Произошло задымление ГСМ.

"Открытого горения не было, спасатели вовремя залили пеной резервуар и охладили цистерны.. В 19:10 была завершена работа по проливке данного резервуара. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали 13 человек личного состава и 2 единицы техники Службы пожаротушения ДЧС города Шымкента.


Источник: Tengrinews.kz
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