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В США собирают деньги на отправку тела казахстанского велосипедиста на родину

Просмотров:669 Опубликовано: Сегодня, 16:12
В США собирают деньги на отправку тела казахстанского велосипедиста на родину
© cycling.kz
В США собирают деньги на перевозку тела казахстанского велосипедиста Динмухамеда Улысбаева, который скоропостижно скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 24 лет, передает Tengri Sport.

"Чтобы доставить и похоронить Динмухамеда на родине в Казахстане, нужно 15 тысяч долларов. Пожалуйста, помогите нам собрать необходимую сумму", - говорится в публикации на сайте gofund.me.

О смерти Улысбаева 17 мая сообщила Казахстанская федерация велоспорта. У спортсмена остановилось сердце.

В последние годы жизни велогонщик провел в США, куда был приглашен на работу. Он планировал выступать за одну из американских велокоманд.

За свою карьеру Динмухаммед Улысбаев выиграл чемпионат Азии по велоспорту на шоссе (в 2016 году в Японии), становился победителем этапов Кубка мира, а также неоднократно завоевывал медали чемпионата Казахстана.


Источник: Tengrinews.kz
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