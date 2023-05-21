В США собирают деньги на отправку тела казахстанского велосипедиста на родину

В США собирают деньги на перевозку тела казахстанского велосипедиста Динмухамеда Улысбаева, который скоропостижно скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 24 лет, передает Tengri Sport.



"Чтобы доставить и похоронить Динмухамеда на родине в Казахстане, нужно 15 тысяч долларов. Пожалуйста, помогите нам собрать необходимую сумму", - говорится в публикации на сайте gofund.me.



О смерти Улысбаева 17 мая сообщила Казахстанская федерация велоспорта. У спортсмена остановилось сердце.



В последние годы жизни велогонщик провел в США, куда был приглашен на работу. Он планировал выступать за одну из американских велокоманд.



За свою карьеру Динмухаммед Улысбаев выиграл чемпионат Азии по велоспорту на шоссе (в 2016 году в Японии), становился победителем этапов Кубка мира, а также неоднократно завоевывал медали чемпионата Казахстана.