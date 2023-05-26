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Нацбанк объявил решение по базовой ставке в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:14
Нацбанк объявил решение по базовой ставке в Казахстане
Фото: НБ РК
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых с коридором +/– 1 процентный пункт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу монетарного регулятора.

Сообщается, что решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

"Проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. Инфляция в мире, в частности в странах - торговых партнерах, демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране.

В Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)", - говорится в сообщении.

В результате на текущий момент совокупный баланс рисков за счет ослабления давления со стороны внешней инфляции незначительно сместился в сторону дезинфляционных факторов. Вкупе с наблюдаемым с сентября 2022 года замедлением показателей устойчивой части инфляции может возникнуть пространство для постепенного и медленного снижения базовой ставки во втором полугодии текущего года, отметили в Нацбанке.

Напомним, в 2022 году Национальный банк Казахстана повышал базовую ставку шесть раз. 24 января 2022 года - с 9,75 до 10,25 процента годовых. 24 февраля - до 13,5 процента. 25 апреля - до 14 процентов годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентного пункта. 25 июля - до 14,5 процента годовых. 26 октября - до 16 процентов годовых. 5 декабря базовая ставка выросла до 16,75 процента. С тех пор на протяжении 2023 года монетарный регулятор периодически объявлял о сохранении уровня базовой ставки.


Источник: Tengrinews.kz
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