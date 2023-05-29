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Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:40
Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции
© РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы государства, передает Tengrinews.kz.

"Режеп Тайип Ердоғанды Түркияда өткен президент сайлауының екінші кезеңіндегі жарқын жеңісімен құттықтаймын! Елдерімізді тарихи достық және ынтымақтастық байланыстар біріктіреді. Осы жан-жақты ынтымақтастық стратегиясы одан әрі дами береді.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции. Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур президентских выборов. На них победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. По данным ЦИК Турции после обработки 99,43 процента бюллетеней Эрдоган получил 52,14 процента голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу - 47,86 процента.

Глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер сообщил, что отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает два миллиона голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы 1 июня.


Источник: Tengrinews.kz
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