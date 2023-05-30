Министр Жамаубаев высказался против досрочного изъятия пенсионных накоплений

Министр финансов Ерулан Жамаубаев 30 мая в кулуарах заседания правительства отметил, что досрочное изъятие пенсионных накоплений казахстанцами не привела ни к чему хорошему, сообщает Zakon.kz.



Как отметил глава Минфина, когда государство позволило казахстанцам направить часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение, то многие просто вывели деньги через определенные схемы и оставили их себе.



"В итоге получили большой спрос, цены на жилье выросли. И не только на жилье. В целом, инфляция повысилась. Для чего был создан ЕНПФ? Хотели, чтобы население побольше накапливало, и постепенно солидарная система должна была уйти, и большая часть в будущем должна получать свои пенсии из ЕНПФ. Сейчас лимит мы пересмотрели. У большей части населения осталось немного средств. Расчеты показывают, что якобы этих средств достаточно. Но мы прекрасно понимаем, что нужно поменьше изымать", - рассказал Ерулан Жамаубаев.



В 2022 году военнослужащим разрешили досрочно использовать свои пенсионные накопления, независимо от порога достаточности.



"Раз уже такое политическое решение было принято по военнослужащим, расчеты есть у Минтруда. Это не такая катастрофическая сумма, но тем не менее хотелось бы, чтобы ЕНПФ существовал стабильно. Во-первых, это наше будущее, будущее всех пенсионеров, в том числе и мои средства", - сообщил Ерулан Жамаубаев.



Министр добавил, что сам не изымал досрочно свои пенсионные накопления.



"Я ни одного тиына не изымал. Потому что я прекрасно понимаю, что это моя пенсия. Во-вторых, я же не знаю, где буду работать в будущем. И эти накопления я не хотел бы тратить на каждодневные нужды, и оставить на будущее. Я надеюсь, что в Казахстане все так и поступят. С другой стороны – это колоссальные ресурсы в будущем для инвестиционных проектов. Это нужно тоже понимать. Это наше преимущество. Во многих других странах такого преимущества нет", - сказал Ерулан Жамаубаев.



По словам главы Минфина, если он оформит аннуитет, как это позволяет закон, то у него "будет очень хорошая сумма".