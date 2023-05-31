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Заместитель главы МВД о водителях с "вездеходами": Это законно

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Заместитель главы МВД о водителях с "вездеходами": Это законно
Кадры из видео t.me/kozachkow
В кулуарах Мажилиса заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал ситуацию в Алматы, когда полицейские отпустили нарушителя, показавшего им корочку - так называемый "вездеход", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я, наверное, не открою большого секрета, но есть специальные машины специальных наших служб, которые пользуются такими документами, которые они могут использовать при исполнении ими непосредственно служебных задач", - заявил Кожаев.

На вопрос о законности таких документов министр ответил коротко: "Это законно".




Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как полицейские отпускают водителя, после того как он показал им неизвестный документ.

Журналист Михаил Козачков в своем канале в Telegram опубликовал видео, снятое некими блогерами во время совместного с полицией рейда по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Патруль зафиксировал, как белый автомобиль выехал на встречную полосу. Кроме того, на переднем сиденье машины находился ребенок, что также является нарушением. Однако водителя вскоре отпустили, после того как он показал некий документ с государственным гербом. Полицейский обосновал свои действия тем, что у остановленного водителя был "вездеход".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Kopbay Kalbay (Посетители) Сегодня, 11:53
А где спец машин видел то?
 
 

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