Обмеление Каспия продолжается. Куда делось море и как решить проблему?

Для его сохранения казахстанские исследователи требуют как можно скорее создать Институт исследования Урало-Каспийского бассейна. В последние годы наблюдается обмеление уникального водоема, вода значительно отошла от берега в Актау. Однако жители города у моря уверяют, что такие проблемы были и раньше, сообщает Atameken Business.
София Боброва 35 лет живет у моря. По мнению жительницы Актау, сегодняшнюю ситуацию с обмелением Каспийского моря слишком усугубляют.
"Но это нормальное явление же. Был и прилив, и отлив. Это природное явление. Сейчас я второй момент улавливаю, когда Каспий уходит. Был такой момент, когда море прибыло, все уезжали боялись даже, что вот город затопит Каспий", - говорит она.
А вот профессор Института географии из Баку Амир Алиев, долгое время изучавший колебания уровня Каспия и последствия в прибрежной зоне Азербайджана считает, что море будет уходить в минус еще ближайшие 10 лет. Сейчас бассейн водоема занимает примерно 4 млн квадратных километров. По словам зарубежного ученого, ежегодно уровень воды падает на 20 см. Но это не критично и даже естественный процесс.
"Последние данные инструментального измерения, начиная с 1837 года по сегодняшний день, показывают, что подъем составляет около 4 метров. Так что Каспий не может так долго подниматься и опускаться некоторые говорят, что поднимется на 18 или 9 метров, но это фантастические данные, которые не учитывают береговую часть Каспия, его рельеф", - отмечает Амир Алиев.
Между тем, отечественный ученый, профессор эконометрики Нурлан Мунбаев изучает каспийский шельф более 30 лет. Он считает, что наносится огромный ущерб биоресурсам. Поэтому в стране уже начата работа по созданию института изучения проблем водоема.
"Процесс пошел. Будет филиал в Атырау и Актау. Почему мы так говорим это Урало-каспийский бассейн. Волга и Урал приток Каспия. Проблема целостная. Там затронут и Атырауский регион, юг России. То есть межгосударственная проблема становится. Мы выходим за рамки одного региона и страны", - считает Нурлан Мунбаев.
Отметим, что жизнеобеспечение Мангистауской области напрямую зависит от Каспийского моря. Городские власти 7 июня даже объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Он продлится до начала августа. За это время в городском акимате определились с подрядчиком для исследований по разработке проектно-сметной документации по дноуглубительным работам.
"На разработку ПСД бюджет утвержден. Выделено 122 млн тенге. Сейчас исследовательская компания приступает к изучению вопроса вариантов дноуглубительных работ без ущерба экологии. По итогу разработки ПСД будут известны сроки завершения проекта и сумма", - говорит и.о. начальника отдела ЖКХ г. Актау Жанболат Жакыпов.
Пока местные власти готовят документы, Правительство, несмотря на падение уровня Каспия, видит огромные перспективы перспективы в развитии судоходства и расширения месторождения Кашаган. Эксперты призывают обращать внимание на опыт развитых стран, где помимо получения дивидендов от недр, государства реализуют экологически ориентированные проекты.
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