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Обмеление Каспия продолжается. Куда делось море и как решить проблему?

Просмотров:639 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Обмеление Каспия продолжается. Куда делось море и как решить проблему?
Иллюстративное фото
Для его сохранения казахстанские исследователи требуют как можно скорее создать Институт исследования Урало-Каспийского бассейна. В последние годы наблюдается обмеление уникального водоема, вода значительно отошла от берега в Актау. Однако жители города у моря уверяют, что такие проблемы были и раньше, сообщает Atameken Business.

София Боброва 35 лет живет у моря. По мнению жительницы Актау, сегодняшнюю ситуацию с обмелением Каспийского моря слишком усугубляют.

"Но это нормальное явление же. Был и прилив, и отлив. Это природное явление. Сейчас я второй момент улавливаю, когда Каспий уходит. Был такой момент, когда море прибыло, все уезжали боялись даже, что вот город затопит Каспий", - говорит она.

А вот профессор Института географии из Баку Амир Алиев, долгое время изучавший колебания уровня Каспия и последствия в прибрежной зоне Азербайджана считает, что море будет уходить в минус еще ближайшие 10 лет. Сейчас бассейн водоема занимает примерно 4 млн квадратных километров. По словам зарубежного ученого, ежегодно уровень воды падает на 20 см. Но это не критично и даже естественный процесс.

"Последние данные инструментального измерения, начиная с 1837 года по сегодняшний день, показывают, что подъем составляет около 4 метров. Так что Каспий не может так долго подниматься и опускаться некоторые говорят, что поднимется на 18 или 9 метров, но это фантастические данные, которые не учитывают береговую часть Каспия, его рельеф", - отмечает Амир Алиев.

Между тем, отечественный ученый, профессор эконометрики Нурлан Мунбаев изучает каспийский шельф более 30 лет. Он считает, что наносится огромный ущерб биоресурсам. Поэтому в стране уже начата работа по созданию института изучения проблем водоема.

"Процесс пошел. Будет филиал в Атырау и Актау. Почему мы так говорим это Урало-каспийский бассейн. Волга и Урал приток Каспия. Проблема целостная. Там затронут и Атырауский регион, юг России. То есть межгосударственная проблема становится. Мы выходим за рамки одного региона и страны", - считает Нурлан Мунбаев.

Отметим, что жизнеобеспечение Мангистауской области напрямую зависит от Каспийского моря. Городские власти 7 июня даже объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Он продлится до начала августа. За это время в городском акимате определились с подрядчиком для исследований по разработке проектно-сметной документации по дноуглубительным работам.

"На разработку ПСД бюджет утвержден. Выделено 122 млн тенге. Сейчас исследовательская компания приступает к изучению вопроса вариантов дноуглубительных работ без ущерба экологии. По итогу разработки ПСД будут известны сроки завершения проекта и сумма", - говорит и.о. начальника отдела ЖКХ г. Актау Жанболат Жакыпов.

Пока местные власти готовят документы, Правительство, несмотря на падение уровня Каспия, видит огромные перспективы перспективы в развитии судоходства и расширения месторождения Кашаган. Эксперты призывают обращать внимание на опыт развитых стран, где помимо получения дивидендов от недр, государства реализуют экологически ориентированные проекты.



Источник: inbusiness.kz
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Комментарии ( 3 )

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meleet (Посетители) Сегодня, 18:29
Статья от18 марта 2013. Газета «Мегаполис». В юго-восточной части казахстанского сектора Каспийского моря предлагается вырыть судоходный канал для транспортировки грузов нефтяных компаний.
Канал предложено прорыть в юго-восточном секторе Каспийского моря в районе полуострова Прорва протяжённостью 50 километров и глубиной до 5 метров, чтобы не использовать обходные пути через морские порты Актау, Баутино и Атырауский речной порт. То есть с наименьшими для нефтяников финансовыми затратами и потерей времени.
Кто не знает - канал уже прорыт и действует..
 
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meleet (Посетители) Сегодня, 17:41
В большей мере Каспий мелеет и из за канала
Прорва в Северной части Каспия.
NCOC намерен прорыть канал длиной 56 километров, глубиной в полметра и шириной от 80 до 115 метров. Со дна Каспия снимут более 18,5 миллиона кубометров грунта на площади около 29 миллионов квадратных метров. Ожидается, что фрезерные земснаряды будут срезать дно моря в заповедной зоне Северного Каспия, примерно в 70 километрах от Атырау. По официальным данным, уровень моря в этой части снизился более чем на метр.

Канал уже построен. Несмотря на возра
жения ученых. Сколько воды туда ушло ?
 
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  • Космос
 mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 15:21
Ничего страшного не происходит, очередной распил бюджетных денег. Уже от многих взрослых сторожил города слышала, что море ещё не ушло до уровня конца 70х годов. Цикличность Каспия отмечается каждые 100 лет. Именно с такой периодичностью море проходит стадии регрессии и трансгрессии, то есть, то отступает от своих прежних берегов и оголяет побережье, то возвращает свой уровень и затапливает участки, которые люди к тому времени уже успели освоить.
 
 

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