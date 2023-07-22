Обмеление Каспия продолжается. Куда делось море и как решить проблему?

Для его сохранения казахстанские исследователи требуют как можно скорее создать Институт исследования Урало-Каспийского бассейна. В последние годы наблюдается обмеление уникального водоема, вода значительно отошла от берега в Актау. Однако жители города у моря уверяют, что такие проблемы были и раньше, сообщает Atameken Business.София Боброва 35 лет живет у моря. По мнению жительницы Актау, сегодняшнюю ситуацию с обмелением Каспийского моря слишком усугубляют.А вот профессор Института географии из Баку Амир Алиев, долгое время изучавший колебания уровня Каспия и последствия в прибрежной зоне Азербайджана считает, что море будет уходить в минус еще ближайшие 10 лет. Сейчас бассейн водоема занимает примерно 4 млн квадратных километров. По словам зарубежного ученого, ежегодно уровень воды падает на 20 см. Но это не критично и даже естественный процесс.Между тем, отечественный ученый, профессор эконометрики Нурлан Мунбаев изучает каспийский шельф более 30 лет. Он считает, что наносится огромный ущерб биоресурсам. Поэтому в стране уже начата работа по созданию института изучения проблем водоема.Отметим, что жизнеобеспечение Мангистауской области напрямую зависит от Каспийского моря. Городские власти 7 июня даже объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Он продлится до начала августа. За это время в городском акимате определились с подрядчиком для исследований по разработке проектно-сметной документации по дноуглубительным работам.Пока местные власти готовят документы, Правительство, несмотря на падение уровня Каспия, видит огромные перспективы перспективы в развитии судоходства и расширения месторождения Кашаган. Эксперты призывают обращать внимание на опыт развитых стран, где помимо получения дивидендов от недр, государства реализуют экологически ориентированные проекты.