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Из России протянут газопровод через Казахстан. Подробности

Просмотров:859 Опубликовано: Вчера, 18:33
Из России протянут газопровод через Казахстан. Подробности
Фото: lsm.kz
Казахстан работает над проектом строительства газопровода из России в Китай. В министерстве энергетики озвучили LS подробности.

По информации ведомства, в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли планируется построить трубопровод "Россия – Казахстан – Китай".

Мощность перекачки будет составлять 40 млрд куб. м в год.

На данный момент совместно с QazaqGaz (Казахстан) и "Газпромом" (Россия) разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО).

"Нами совместно с местными исполнительными органами определены ориентировочные объемы потребления регионов и направлены российской стороне для изучения", – пояснили в Минэнерго.


В рамках разработки предТЭО будут определены базовые технико-экономические параметры, включая сроки, маршрут и стоимость. После этого будет обсуждаться возможность реализации самого проекта.


Источник: lsm.kz
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