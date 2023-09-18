Из России протянут газопровод через Казахстан. Подробности

"Нами совместно с местными исполнительными органами определены ориентировочные объемы потребления регионов и направлены российской стороне для изучения", – пояснили в Минэнерго.

Казахстан работает над проектом строительства газопровода из России в Китай. В министерстве энергетики озвучили LS подробности.По информации ведомства, в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли планируется построить трубопровод "Россия – Казахстан – Китай".Мощность перекачки будет составлять 40 млрд куб. м в год.На данный момент совместно с QazaqGaz (Казахстан) и "Газпромом" (Россия) разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО).В рамках разработки предТЭО будут определены базовые технико-экономические параметры, включая сроки, маршрут и стоимость. После этого будет обсуждаться возможность реализации самого проекта.