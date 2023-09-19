Как новый министр строительства решил бороться с человейниками

"Точечная застройка, которая, к сожалению, велась у нас во многих местах города, и это не проблема только Астаны, это проблема и других городов Казахстана. Мы будем демотивировать застройщиков строить таким образом, и приоритеты будут уже на комплексную застройку. Мы будем застраивать комплексно целыми кварталами, и в этих кварталах мы будем настаивать на создании инфраструктуры в шаговой доступности, это детские сады, школы, коммерческие площади, магазины в шаговой доступности.

Единственное, я хочу сразу всех предупредить, что это эволюционный процесс и изменение стандартов строительства занимает время, во многом министерство и до меня вело эту работу, поэтому, возможно, мы какие-то первые результаты по комплексной застройке увидим в следующем году", - ответил Шарлапаев.

"Скорее всего, им будет сложнее именно с точки зрения государственной поддержки и регуляторного режима. Если люди будут заниматься комплексной застройкой, то тогда им будет создаваться более благоприятный режим со стороны государственных органов и господдержки", - заключил министр.

Министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева спросили о бесконтрольном строительстве многоэтажных домов в Казахстане, у жителей которых нет доступа к инфраструктуре, школам и детским садам, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге в правительстве министр ответил, что госорганы будут "демотивировать строительные компании", возводящие дома без соответствующей инфраструктуры.По его словам, точечные застройщики будут в меньшем приоритете у государственных органов.