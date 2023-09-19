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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Тенге резко ослаб. Причины

Просмотров:402 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Тенге резко ослаб. Причины
Фото: lsm.kz
В обменных пунктах Казахстана доллар торгуется в коридоре 473-475 тенге за $1. О причинах ослабления нацвалюты LS рассказал финансист Расул Рысмамбетов.

Эксперт считает, что на тенге может давить высокая вероятность повышения ставки ФРС США на предстоящем заседании 20 сентября.

"В целом это и укрепило доллар по отношению к тенге. Поскольку если взять несменяемую ставку ЕЦБ, то курс евро к нацвалюте не сильно изменился. Так, у евро коридор 500-504 тенге, а у доллара – 468-474 тенге. Поэтому здесь в первую очередь на ситуацию сыграла ставка ФРС", – пояснил он.

Также собеседник поделился ожиданиями по паре USD/KZT. По его мнению, в ближайшее время не стоит ждать укрепления нацвалюты.

"Сложно прогнозировать, до какого уровня будет ослабевать тенге к доллару, поскольку Казахстан – сырьевая экономика, зависимая от американской валюты и нефти. И мы не смогли выстроить диверсифицированную экономику, поэтому нацвалюта будет слабеть по отношению к твердым валютам. А так мы зависимы даже в отношении рубля, не говоря уже о долларе и евро. Поэтому в длинном горизонте, а это пять лет, тенге будет только слабеть", – резюмировал Рысмамбетов.

Тем временем в АФК ослабление тенге связывают больше с внутренними факторами, чем с внешними.

"Давление на нацвалюту могло оказывать дальнейшее сужение профицита торгового баланса (за семь месяцев 2023 года экспорт снизился на 9%, импорт вырос – на 33%), приобретение иностранной валюты для погашения и обслуживания внешнего долга ($18,2 млрд во II полугодии этого года), а также некоторое сокращение ее предложения на фоне приостановления обязательной продажи валютной выручки квазигоссектором и пополнения валютных активов ЕНПФ и КФГД", – говорится в обзоре ассоциации.

Между тем по итогам торгов на KASE 18 сентября средневзвешенный курс пары USD/KZT составил 469,78 тенге за $1. Однако в обменных пунктах Алматы и Астаны стоимость американской валюты выросла до 474 тенге за $1.

При этом за год пара USD/KZT укрепилась на 1,46% (курс тенге 16 августа 2022 года составлял 476,77 тенге за $1. – Прим. LS). А в сравнении с месяцем ранее нацвалюта, напротив, ослабла на 2,2%.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 2 )

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Toni.S.Toni.S (Посетители) Сегодня, 16:54
Почему в Украине доллар стоит 32-34 гривен, а в Казахстане 469,31 тенге? Это при том, что у них идёт война, а ВПП у них упал на 50-55%!!!

Как? Как? Как?
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:54
Плохому танцору всегда что-то мешает.
 
 

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