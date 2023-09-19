В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы

Ранее прием документов устанавливался до 1 августа. Теперь такого ограничения нет.

При этом дополняется, что зачисление с 1 сентября текущего года учащихся не из территории обслуживания школы осуществляется в случае наличия свободных ученических мест.

Прием заявлений производится до 31 августа календарного года. Ранее срок был установлен – до 15 августа.

Министерство просвещения подготовило изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.Так, говорится, что прием документов от родителей или законных представителей ребенка, поступающих в первый класс школ производится с 1 апреля текущего календарного года.При зачислении ребенка в школу она направляет уведомление о зачислении с 1 сентября текущего года подавшим заявление с территории обслуживания организации образования.Кроме того, продлится срок приема детей в старшие классы.Так, прием учащихся в 10-е, 11-е (12-е) классы общеобразовательных школ осуществляется на основании личного заявления школьников либо заявления их родителей (законных представителей), а также наличия документа государственного образца об основном среднем образовании.Как поясняется, изменения в правила вносятся согласно закону "О правах ребенка в Республике Казахстан".Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 октября.Ранее мы рассказали, что Мининистерство просвещения внесло изменения в правила предоставления образовательного госзаказа частным школам.