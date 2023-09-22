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Потасовка пациента с врачами попала на видео в Шымкенте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Потасовка пациента с врачами попала на видео в Шымкенте
Кадр из видео
В шымкентской больнице произошла потасовка, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видеозапись появилась в Instagram-пабликах.

Судя по кадрам, события произошли в палате интенсивной терапии. В потасовке участвовал не совсем адекватный пациент и несколько врачей скорой помощи. Также, по всей видимости, в больнице присутствовали родственницы пациента.

По данным Instagram-пабликов, в результате инцидента были избиты санитарка и врач.



Позже стали известны подробности случившегося.

По данным управления здравоохранения города Шымкента, это случилось 20 сентября текущего года. В 19:50 в Центр гипербарической оксигенации доставлен гражданин 1995 года рождения на машине скорой медицинской помощи.

"Со слов близких, пациент выпил ядовитую жидкость. Его обследовали врачи, в связи с состоянием психического возбуждения с целью проведения успокаивающих лечебных мероприятий его госпитализировали в реанимационное отделение. Однако пациент сопротивлялся оказанию медицинской помощи и применил физическую силу к медицинскому персоналу", - сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

В связи со случившимся информация передана в полицию.

Ранее в талгарской больнице также были избиты медработники. В результате избиения тяжелые травмы получили врач-анестезиолог-реаниматолог и медбрат. На них напали родственники умершего пациента. Нападавшие задержаны и помещены в ИВС.


Источник: Tengrinews.kz
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