15 лет в бегах. В России задержан убийца и педофил из Казахстана

В Казахстане подвели итоги операции "Розыск", проводимой совместно с полицейскими из других стран СНГ. Всего за два дня было задержано около 300 преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
За пределами Казахстана задержано 20 преступников. К примеру, в российском Краснодаре найден 42-летний казахстанец, разыскиваемый полицейскими Павлодарской области с ноября 2008 года за изнасилование и убийство несовершеннолетней жительницы Аксу.
В турецком городе Секе задержан 40-летний житель Алматинской области, разыскиваемый за разбойное нападение, сопряженное с убийством, водителя грузовой машины. Преступление было совершено на трассе Алматы – Конаев в марте прошлого года.
Решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан.
Тем временем наши полицейские по запросу других государств задержали 134 преступника.
К примеру, в Актобе задержан 55-летний гражданин России, разыскиваемый с 1999 года полицейскими Оренбуржья за совершение в группе лиц убийства двух жителей области. Далее преступники проникли в дом жителя Александровского района, откуда похитили имущество, после чего убили хозяина.
Кроме преступников установлено местонахождение 62 без вести пропавших, в том числе восьмерых несовершеннолетних.
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