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15 лет в бегах. В России задержан убийца и педофил из Казахстана

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 18:25
15 лет в бегах. В России задержан убийца и педофил из Казахстана
Кадр из видео
В Казахстане подвели итоги операции "Розыск", проводимой совместно с полицейскими из других стран СНГ. Всего за два дня было задержано около 300 преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За пределами Казахстана задержано 20 преступников. К примеру, в российском Краснодаре найден 42-летний казахстанец, разыскиваемый полицейскими Павлодарской области с ноября 2008 года за изнасилование и убийство несовершеннолетней жительницы Аксу.

В турецком городе Секе задержан 40-летний житель Алматинской области, разыскиваемый за разбойное нападение, сопряженное с убийством, водителя грузовой машины. Преступление было совершено на трассе Алматы – Конаев в марте прошлого года.

Решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан.

15 лет в бегах. В России задержан убийца и педофил из Казахстана


Тем временем наши полицейские по запросу других государств задержали 134 преступника.

К примеру, в Актобе задержан 55-летний гражданин России, разыскиваемый с 1999 года полицейскими Оренбуржья за совершение в группе лиц убийства двух жителей области. Далее преступники проникли в дом жителя Александровского района, откуда похитили имущество, после чего убили хозяина.

Кроме преступников установлено местонахождение 62 без вести пропавших, в том числе восьмерых несовершеннолетних.




Источник: Tengrinews.kz
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