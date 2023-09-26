Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 505.27 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане предельная сумма вознаграждения по микрокредиту изменится с 1 октября 2023 года

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 19:32
В Казахстане предельная сумма вознаграждения по микрокредиту изменится с 1 октября 2023 года
Фото: Zakon.kz
Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года внесены изменения предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 октября 2023 года предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении беззалогового микрокредита на период до 45 календарных дней, заключенному с физическим лицом, устанавливается в размере:

- менее 1% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита, не превышающей 30-кратный размер МРП (103 500 тенге в 2023 году);
- менее 1% в день, но не более 15% от суммы выданного микрокредита, равной или превышающей 30-кратный размер МРП.


Вместе с тем, предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, обеспеченного залогом имущества, заключенному с физическим лицом, устанавливается в размере не более 0,8% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней.

При увеличении срока действия договора на срок, превышающий 45 календарных дней, предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом, устанавливается в размере не более 0,4% в день.

Постановление вводится в действие с 1 октября 2023 года.


Ранее мы рассказали, что в Казахстане усилят меры безопасности онлайн-кредитования. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, которые призваны повысить безопасность оказания финансовой услуги.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика