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Новый штамм коронавируса "Эрис" выявлен в Казахстане

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 17:42
Новый штамм коронавируса "Эрис" выявлен в Казахстане
Изображение от Freepik
В Казахстане зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса "Эрис", который является подвидом "Омикрона", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, последние генетические исследования показали, что в Казахстане выявлен штамм "Эрис".

"Несмотря на то, что идет снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по результатам прошлого месяца исследования показали, что в страну пришел штамм "Эрис". В целом мы каждый месяц проводим генетический анализ КВИ, чтобы понять, циркулирует в стране новый штамм или нет, изменился ли вид вируса", - рассказала Гиният на брифинге в СЦК.


Она добавила, что вирус выявлен во всех регионах Казахстана.

"Если мы в прошлом месяце еще говорили, что этого вида у нас нет, то сейчас по результатам анализов видим", - сказала Ажар Гиният.


Министр добавила, что заболеваемость при "Омикроне" и его подвидах протекает в легкой или средней форме. На сегодняшний день в стационарах находятся 35 человек с диагнозом COVID-19.

В августе главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетову спрашивали, ждать ли казахстанцам возвращения карантинных ограничений, если в стране обнаружат новый штамм коронавируса "Эрис". Тогда санврач ответила, что в Казахстане новый штамм пока не выявлен.


Источник: Tengrinews.kz
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